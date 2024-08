Inter e Milan il nuovo San Siro pronto nel 2029 | costa 350 milioni 5000 posti in meno|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 2 agosto 2024) 2024-08-02 12:15:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Un anno in più di lavori rispetto a quanto preventivato inizialmente e conseguenze che ricadranno esclusivamente sulla possibilità di organizzare eventi al di fuori degli impegni ufficiali di, quindi concerti estivi o manifestazioni simili. E’ questo uno degli aspetti più rilevanti evidenziati dal progetto presentato da WeBuild alle delegazioni dei due club, in occasione dell’incontro dello scorso 23 giugno, e illustrato anche al sindaco dio Beppe Sala per ristrutturare lo stadio di San. Un piano che, se accettato, scongiurerebbe il trasferimento delle due società fuori dal capoluogo lombardo e farebbe venire meno i progetti a Rozzano e San Donatoese.