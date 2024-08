In estate 645 persone assistite e 370 pasti preparati al giorno dalla Fondazione Caritas

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Firenze, 2 agosto 2024 – Sono 645 lee 370 iquotidianamenteSolidarietàdi Firenze. I servizi dellanon vanno in vacanza: volontari e operatori continueranno ad essere presenti anche nel mese di agosto per garantire l' assistenza ai più fragili, rimangono aperte mense, centri diurni, case famiglia, centri di accoglienza, il servizio docce. “L'è un momento ancora più delicato per chi è in situazioni di difficoltà, perché molte attività eche costituiscono un punto di riferimento vanno in ferie ed è maggiore quindi il rischio di solitudine. Per questo la nostra presenza è ancora più importante in questi mesi” commenta Vincenzo Lucchetti, presidente diSolidarietàdi Firenze.