Il principe William non ha voluto pubblicare la foto originale di Kate | l’indiscrezione sull’ormai famosa foto ritoccata e poi ritirata dalle agenzie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il volume “Catherine,ssa del Galles” di Robert Jobson spiega cosa è accaduto subito dopo lagrafia pubblicata dal profilo ufficiale social di Kensington Palace di, assente dai media per le cure per il tumore, con i suoi figli e poi rivelatasisu più punti. Legrafiche di tutto il mondo hanno ritirato lo scatto perché non rispondente al vero. Poi le scuse pubbliche di. “A quanto si dice, lo staff di pubbliche relazioni di– si legge nel libro – avrebbe suggerito di far rilasciare una dichiarazione ufficiale a Kensington Palace per aiutare a stornare la responsabilità della moglie in convalescenza. Inizialmente era stato proposto un messaggio che conteneva le parole ‘noi’ e ‘nostro’, ma ilha poi deciso che non rilasciarlo.