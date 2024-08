Chiara Ferragni e l’amicizia speciale con l’imprenditore Silvio Campara | ecco chi è e cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 2 agosto 2024)ha un nuovo amico. Ma chi è?di lui? E, soprattutto:succede con l’ex moglie di Fedez? Durante lo scorso giugno,è stata avvistata con Andrea Bisciotti, un giovane ortopedico toscano noto negli ambienti sportivi e non. Immediatamente si è vociferato che le spedizioni, sempre più ricorrenti, dell’influencer a Forte dei Marmi fossero per incontrare la sua nuova fiamma. Ovviamente da parte dinemmeno una parola in merito; dopo quei rumors, poi, si è suggerito che l’ex moglie di Fedez facesse coppia con un uomo più grande di lei, di cui però l’identità non è mai stata svelata. Oggi, dopo settimane di rumors, compare un altro personaggio nella vita della. Parliamo proprio del