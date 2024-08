Brescia Andrea Faustini muore a 30 anni per le complicazioni di un intervento di routine Cinque medici indagati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024), un giovane di 30di Lograto, è morto il 28 luglio scorso dopo un’operazione in endoscopia. Doveva rimuovere un polipo alla clinica Poliambulanza di. L’, un’endoscopia prevista da tempo, sembrava essere una procedura di. Dopo l’operazione, però, sono emersegravi che hanno portato a un secondod’urgenza e al trasferimento in Terapia intensiva. Purtroppo, nonostante gli sforzi,non ce l’ha fatta.Leggi anche: Marica Remolia 36dopo le dimissioni dall’ospedale. “Aveva un forte mal di schiena”per omicidio colposo La Procura diha avviato un‘inchiesta per omicidio colposo, iscrivendonel registro degli. Questo passaggio è stato descritto come “atto dovuto” per chiarire le circostanze della morte.