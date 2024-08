Atletica vela e non solo per un altro giorno sul podio | la presentazione del day 8

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024), tiro a volo e tennis per unsul: ladel day 8 delle Olimpiadi di Parigi 2024. Domenica 3 agosto l’Italia cerca una medaglia per poter allungare la striscia di giorni olimpici consecutivi con almeno unconquistato. Le maggiori speranze sono riposte nello skeet, dove due azzurri vanno a caccia della finale, nel windsurf, nel getto del peso e nel tennis con la finale per il bronzo di Lorenzo Musetti, ma sono tanti gli italiani che vogliono fare bene. Scopriamo dunque quali sono gli atleti azzurri impegnati nelle diverse discipline dell’ottava giornata di questa edizione dei Giochi Olimpici.