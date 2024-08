Star Wars | Skeleton Crew ecco quando arriva su Disney+!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 1 agosto 2024) Fan di, tenetevi forte!sta perre alla velocità della luce. Dopo aver visto– The Acolyte, che ha avuto luogo nella lontana era dell’Alta Repubblica della linea temporale dici riporterà nell’epoca della Nuova Repubblica di The Mandalorian e Ahsoka. La serie live-action di– che è prodotta esecutivamente dai supervisori del Mando-verse Jon Favreau e Dave Filoni – era stata programmata per un’uscita nel dicembre 2024 su, ma oraha una data di debutto ufficiale: martedì 3 dicembre 2024. Oltre alla data, PEOPLE ha rivelato nuove informazioni e le prime immagini ufficiali della serie creata da Jon Watts (la trilogia di Spider-Man con Tom Holland) e dallo scrittore Christopher Ford (Spider-Man: Homecoming).