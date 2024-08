Squid Game – Stagione 2 ottiene finalmente una data di uscita

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 1 agosto 2024)unadiNetflix ha annunciato ufficialmente che2, l’attesissima secondadidebutterà il 26 dicembre. In uno sviluppo entusiasmante per i fan, il gigante dello streaming ha anche confermato che il popolare drama coreano è stato rinnovato per una terza e ultima, il cui debutto è previsto per il 2025. L’annuncio è stato fatto attraverso uno speciale comunicato video, che conteneva anche una lettera accorata del creatore, regista e produttore esecutivo della serie Hwang Dong-hyuk. Nella lettera, Hwang ha espresso il suo entusiasmo e la sua gratitudine per il viaggio della serie. Ha scritto: “Sono entusiasta di vedere il seme piantato nella creazione di un nuovocrescere e dare i suoi frutti fino alla fine di questa storia”.