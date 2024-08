Salvini non si occupa dei treni ma di trans

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Oggi è arrivato l’annuncio che ad agosto iavranno costantemente fino a due ore di ritardo a causa dei lavori sull’infrastruttura ferroviaria. Ad agosto, il mese in cui gli italiani partono per le vacanze, in cui i turisti arrivano in Italia per godere le bellezze del nostro Paese. Sapete, invece, di cosa si stando? Di cosa ha tra le gambe una atleta alle Olimpiadi di Parigi. Più che il ministro dei trasporti, è ormai il ministro dei. La cosa più bella, è chenon capisce nulla nè di trasporti, nè di, dato che Imane Khelif non è nemmenolasci parlare la scienza e i comitati olimpici e faccia il ministro dei Trasporti, non il commentatore sportivo a caso”: ad esprimersi in questo modo è stato il segretario di Più Europa, Riccardo Magi. Aggiornamento ore 10.