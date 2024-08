Pagelle Italia-Montenegro 11-9 pallanuoto Olimpiadi | Di Fulvio sempre decisivo benissimo Nicosia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)11-9 Del Lungo, voto 6,5: gioca i primi due tempi, gestisce la situazione, poi viene sostituito daper la seconda metà di gara. Di, voto 7,5: è il giocatore migliore di questa squadra e, quando sale il livello della sfida, è il primo a giocare da fenomeno. Velotto, voto 7: in difesa è devastante, fondamentalepiù per questa squadra. Un tassello importantissimo per il Settebello. Gianazza, voto 7: si è preso all’ultimo il posto in nazionale e la scelta di Campagna è stata più che azzeccata. Fondamentale al centro. Fondelli, voto 7: che giocatore! È il regista di questa nazionale e poi si prende le sue responsabilità sui rigori, senza mai sbagliare. Condemi, voto 6,5: la partita non è stata eccezionale, ma è lui a chiudere e a far esaltare il Settebello.