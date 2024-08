Olimpiadi | Bellandi e De Gennaro ricoprono d’oro l’Italia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Italia ricopertaa pochi minuti di distanza. Splendida doppietta messa a segno da Alicee Giovanni Denel judo e nel kayak della canoa slalom. Sono cinque, adesso, le medaglieconquistate dal, quindici in totale, nelledi Parigi. Il primo a trionfare è De. L’atleta bresciano conquista il gradino più alto del podio in 88’’22 davanti al francese Titouan Castryck (88’’42) e allo spagnolo Pau Echaniz (88’’87). Strordinaria anche, nuova campionessa olimpica dei -78 kg del judo. L’azzurra, numero uno del mondo, ha sconfitto per l’israeliana Inbar Lanin, numero 3 del ranking. Per il judo italiano è la prima medaglia in questa edizione delle. La judoka, concittadina di De, ha vinto davanti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha assistito alla finale con accanto Al Bano.