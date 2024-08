Nuoto Alberto Razzetti | Il mio obiettivo era raggiungere tre finali olimpiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)ghermisce la finale dei 200 misti. Il suo 1’57”10 basta per prendersi un posto tra i migliori otto della gara olimpica, seppur un po’ a sorpresa. Il suo quinto posto nella prima batteria non faceva bene sperare, ma invece con dei crono più lenti nella seconda semifinale ottiene addirittura la settima piazza. Peranche una piccola soddisfazione, riuscendo a conquistare la terza finale della sua competizione a cinque cerchi, come riuscì a Massimiliano Rosolino ventiquattro anni fa a Sydney: “Era il mio– afferma ai microfoni della Rai – e ci sono riuscito“. “Mi sono sentito abbastanza bene, ho avuto buone sensazioni e credo di avere fatto una buona gara. Mi è mancata un po’ di lucidità nel finale non mettendo per bene la mano avanti. Credevo di essere a rischio nono posto vedendo il campo partenti, va bene così”.