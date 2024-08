Nota opinionista televisiva vorrebbe fare l’opinionista al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 1 agosto 2024), Karina Cascella rivela chel’nel reality. Ecco le sue parole, negli ultimi giorni é emersa da una segnalazione la possibile partecipazione al reality show di Karina Cascella. Laperò con una stories Instagram ha rivelato che invece la trattativa si è bloccata dopo il provino sostenuto. Nelle ultime ore Karina sta rispondendo alle domande dei fan dove proprio sull’argomentoha risposto: “mi spiace deluderti forse non hai avuto modo di vedere le mie storie successive alla notizia che mi dava come concorrente ufficiale. Ho scelto di non proseguire con la trattativa. Le priorità in questa fase della mia vita sono altre. Ad ogni modo grazie del supporto”. Leggi anche, l’ultima segnalazione rivela una probabile concorrente.