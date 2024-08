Nada Lino Capra Vaccina e Massimo Silverio con Enrico Deregibus al festival Camosci Sound 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 1 agosto 2024)TORINO – Al via la seconda edizione di, ildedicato alla canzone d’autore e ai linguaggi musicali sperimentali, con, fra gli altri,, che si esibiranno e si racconteranno a, consulente artistico deldiretto dalla cantautrice Carlotta Sillano. La manifestazione si tiene il 3 e 4 agosto al Lago dei, spazio culturale e naturale ai piedi della Sacra di San Michele, a Sant’Ambrogio di Torino. “In rupi sparse il suono” è il claim scelto per l’edizione di quest’anno che prevede due giorni di concerti in cui la musica dialogherà con la scenografia vertiginosa offerta dal Monte Pirchiriano, dal quale isono soliti discendere all’ora del tramonto.