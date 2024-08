L’impegno di Allyson Felix dagli asili nido nei Villaggi olimpici alla salute delle donne nere

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 1 agosto 2024) Anche se ha smesso di gareggiare nel 2022,rimane un punto di riferimento per le sportive di tutto il mondo, ed è presente anche alle attuali Olimpiadi di Parigi come membro della Commissione atleti del Comitato olimpico internazionale (CIO), per inaugurare il primo asilonelo olimpico, in collaborazione con Pampers. Madre di due figli, la pluripremiata velocista statunitense – 20 mee ai Campionati del mondo e 11 mee alle Olimpiadi –sa in prima persona quanto possa essere difficile gestire la maternità con un programma di gare estenuante, e ha voluto offrire ai genitori atleti uno spazio dedicato in cuittare e creare un legame con i propri figli, offrendo un senso di normalità e calma in mezzo allo stress e ai rigidi programmi dei Giochi