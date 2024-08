Futuro Cheddira un club di Serie A piomba sul calciatore | occhio all’affare con lo scambio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024) In casa Napolia possibili sorprese, soprattutto per quel che riguarda il calciomercato in uscita. Il giocatore può partire. Walidè una delle note liete del precampionato del Napoli. Il giocatore marocchino ha evidenziato lampi di classe e ha mostrato di poter adattarsi ed essere una buona alternativa in questo Napoli. Sia Manna che soprattutto Antonio Conte hanno gradito la grande forza di volontà del giocatore e il giocatore si è ritagliato un buon minutaggio in questo precampionato. Solo ieri contro il Brest ha avuto poco spazio, Conte ha lanciato dal primo minuto Raspadori e questi lo ha ripagato con un grandissimo gol. Pochi minuti per, subentrato al posto di Kvaratskhelia a soli 10 minuti dal termine; c’è chi ha visto delle sirene di mercato in questa scelta e in fondo – visto le ultime indiscrezioni – potrebbe non avere tutti i torti.