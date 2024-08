Furgone travolge 4 persone sul marciapiede un morto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Èpoco dopo essere arrivato all'ospedale Niguarda un uomo di 49 anni investito, insieme ad altre tre, oggi pomeriggio da una Milano, in via Boccaccio, mentre camminava sul. Il conducente del mezzo, di 55 anni, è risultato positivo al test preliminare per l'alcol effettuato sul posto. Un ventunenne è stato portato al San Raffaele con un trauma cranico, al volto e agli arti. Trauma a una gamba a una ventunenne mentre non è stato portato in ospedale il quarto pedone.