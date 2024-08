Dirette tv sospese De Girolamo | Scappiamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Ragazzi, stiamo evacuando lo studio come potete vedere. Sono andati via tutti, adesso ci rimproverano se non. Bisogna lasciare, l’incendio è serio a Monte Mario, a domani". Con una serie di video postati in diretta sui social, Nunzia De, conduttrice de ’Estate in diretta’ su Rai1 con Gianluca Semprini, ha raccontato l’evacuazione della sede Rai di via Teulada che ha costretto all’interruzione del programma. "Scappano tutti, non mi è mai capitato, neanche a scuola, di evacuare così. Tutti corrono. Ci mancava questa", ha aggiunto in un altro filmato girato nelle scale dell’edificio, mentre in sottofondo gli altoparlanti annunciano l’attivazione del sistema anti incendio e invitavano i lavoratori a lasciare i locali.