Cari balneari non potete vietate di portate il cibo in spiaggia Facciamo un po' di chiarezza

(Di giovedì 1 agosto 2024) Poche istantanee sono impresse nell'immaginario comune italiano come quelle dei lauti pasti consumati in, sotto l'ombrellone, seguite dalle successive ed interminabili tre ore di attesa prima di rituffarsi in mare. Un'usanza che, tuttavia, negli anni ha dovuto fare i conti con divieti imposti dai gestori di stabilimentiriguardo la possibilità di portare bibite e generi alimentari da casa, anziché acquistarli presso la struttura. I casi di Bacoli, Ischitella e Gallipoli Due anni fa a Bacoli, in Campania, si era arrivati alle perquisizioni delle borse dei clienti di uno stabilimento per essere certi che non contenessero alcun alimento. Di appena qualche giorno fa, invece, la notizia dell'accesso inizialmente negato ad una mamma presso uno stabilimento a Gallipoli. La sua colpa? Avere con sé una borsa frigo.