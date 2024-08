Bibliohub l’assessore Felicori in visita a Sant’Agata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nella giornata di ieriregionale alla Cultura e al Paesaggio Mauroha fattosul Santerno, in occasione dell’ultimo giorno del servizio bibliotecario del "", in paese dallo scorso novembre. In seguito al grave danneggiamento della biblioteca a causa dell’alluvione e grazie all’impegno di molti,è sempre riuscita in questi mesi a fornire il servizio bibliotecario ai propri cittadini, prima con il bibliobus della Classense di Ravenna e in seguito con ildi Aib (Associazione italiana biblioteche). Dopo la pausa estiva, in piazza Umberto I tornerà il bibliobus, messo nuovamente a disposizione dalla Classense di Ravenna.