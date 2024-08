Alla San Giorgio le buste a sorpresa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Agosto uguale "Estate delle emozioni". Tornano leBiblioteca San, occasione divertente e originale per ricevere consigli di lettura da parte degli "addetti ai lavori". Parole chiave di ogni singola busta a scelta sono amore, gratitudine,, divertimento, autostima e speranza. Ogni busta dunque è dedicata a una singola emozione e contiene due libri a, da registrare in prestito, che rappresentano un’occasione di lettura e di approfondimento sul tema a cui la busta è dedicata. Ogni lettore che aderisce all’iniziativa riceverà anche un libro in omaggio da parte della biblioteca. Lesono in distribuzione al banco della Galleria Centrale da oggi, primo agosto, al dieci di questo mese. E se per qualcuno ci fosse l’imbarazzo della scelta sull’emozione a cui vocarsi, sarà possibile scegliere anche più di una busta a testa.