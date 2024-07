Tragedia nel pomeriggio si schianta con l’auto contro un albero e muore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Signa (Firenze), 31 luglio 2024 – Incidente mortale nela Signa. Intorno alle ore 15 un uomo è morto in via Cavalcanti, poco prima della stazione di Carmignano. In base alle primissime informazioni, sembra che l’uomo a bordo di un’auto abbia perso illlo del mezzo e sia andato a finireunal lato della strada. L’impatto è stato violentissimo. Lanciato l’allarme ai soccorritori, sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze e la polizia municipale. Sono arrivati anche i vigili del fuoco per estrarre l’uomo dalle lamiere del. Allertato in un primo momento anche l’elisoccorso Pegaso, questo è stato fatto rientrare perché purtroppo per l’uomo a bordo delnon c’era più nulla da fare. Era già deceduto subito dopo il violento impattol’