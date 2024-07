Tragedia all’Acquapark donna muore in acqua

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024)in. Fatale un malore improvviso. Inutili i soccorsi Un dramma si è consumato oggi pomeriggio presso l’park Center Park’ di Antegnate, nella Bassa bergamasca. Unadi 59 anni è deceduta dopo essere caduta in piscina, davanti agli occhi sconvolti degli altri bagnanti. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, per cause ancora da chiarire, si è sentita male e ha perso i sensi, finendo in. Immediatamente soccorsa dai presenti e dai bagnini, allasono state praticate le manovre di rianimazione, ma purtroppo ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. L’episodio attorno alle 10,30: immediati i soccorsi da parte del personale del parco e poi del 118, che ha inviato al centrotico automedica e ambulanza.