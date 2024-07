Sui Sentieri degli dei ad Agerola arriva Dargen D’Amico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un nuovo appuntamento del programma di “SuiDei – Il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana”: giovedì 1 agosto con, nel Parco Colonia Montana. In questa serata, in un contesto naturalistico unico al mondo, quella die della Costiera Amalfitana, il cantautore milanese offrirà al suo pubblico un assaggio del suo ultimo progetto discografico “Ciao America”, uscito il 2 febbraio per Island Records. In questa tredicesima edizione, verrà consegnato a, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, il Premio Speciale Festival, ideato e prodotto da artisti locali, in quanto artista unico, che esalta la bellezza sublime della poesia attraverso la canzone dalle tonalità superbe.