Pisa-Inter prove generali di agosto Le probabili formazioni

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Simone Inzaghi prepara la suain vista del derby “degli Inzaghi” contro ildi Pippo.in campo, con parte dello zoccolo duro che poi sarà titolare nel corso della stagione. LAVORO – Archiviate le vittorie di metà luglio contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas, l’di Simone Inzaghi si prepara a scendere in campo per il trittico di. Il primo match, in programma il prossimo venerdì, sarà contro ildi Pippo Inzaghi, fratello di Simone. Per i nerazzurri sarà dunque un piccolo derby casalingo, con i fratelli Inzaghi che lavorano spediti in questo precampionato a sole tre settimane dall’inizio ufficiale del campionato. L’poi proseguirà con le amichevoli contro l’Al Ittihad mercoledì 7a Monza e contro il Chelsea domenica 11– a una settimana dal via – a Londra.