Olimpiadi di Parigi chi è la pugile trans che sfiderà l’italiana Carini

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 31 luglio 2024), chi è lache– Agli ottavi di finale di boxe femminile delledi2024 Angelasalirà il primo agosto sul ring per combattere contro Imane Khelif nei pesi welter. L’algerina ha superato i test d’idoneità di genere, ma era stata esclusa, assieme alla taiwanese Lin Yu-tin, ai mondiali di pugilato dell’anno scorso per aver fallito nella verifica ormonale. Nel pomeriggio di lunedì è stato annunciato che le due atletegender potranno comunque partecipare. Una decisione che sta facendo parecchio discutere anche in Italia.