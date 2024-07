Nuoto Ceccon vuole stupire nei 200 dorso! In serata Quadarella a caccia del podio nei 1500 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Mattinata interlocutoria, ma fino a un certo punto, in casa Italia, la quinta dedicata alle batterie ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In situazione normale le tre gare in programma oggi non avrebbero suscitato particolari entusiasmi, pur essendo in vasca azzurri che hanno le potenzialità per superare il turno, ma il “ciclone” è pronto ad abbattersi nuovamente sull’Arena La Defense e tutto può cambiare. L’antipasto è uno stimolante 200 rana donne che vedrà al via per l’Italia Francesca Fangio. La livornese è una delle atlete che hanno staccato il biglietto con una grande prestazione a giugno al Settecolli e dunque a rischio perché non tutti quelli che hanno centrato l’obiettivo convocazione a Roma, sono poi riusciti a confermarsi ad alti livelli finora a Parigi.