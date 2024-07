LIVE Errani Vavassori-Schuurs Koolhof 7-6 3-6 9-11 Olimpiadi tennis in DIRETTA | i Paesi Bassi si prendono la semifinale tanto rammarico azzurro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui lae il torneo di Sarae Andreache può ancora però regalarci grandi soddisfazioni a Parigi 2024. Un saluto sportivo e un ringraziamento! 15:52 All’Italia restano Lorenzo Musetti, che affrronterà verosimilmente Alexander Zverev nella giornata di domani per l’accesso alla, e Paolini/. Quest’ultime giocheranno i quarti di doppio femminile, con speranze di accedere alle semifinali e giocarsi quindi le medaglie. 15:50 Ottimo 79% di prime in campo per gli azzurri, che non hanno certo demeritato nei numeri, olandesi con il 73% di prime e due doppi falli (0 per l’Italia). Cinque ace a due per noi, con l’Olanda che chiaramente ha vinto più punti nella partita (+10 per loro) ma alla fine si è giocato tutto negli ultimi punti del super-tiebreak.