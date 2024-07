Il sorriso di Marina spento da una malattia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il dolcediVannini è statoa soli 50 anni da una breve e sofferta. Casina piange e si stringe attorno al compagno ’Valca’, al fratello Massimo, alla cognata, alle nipoti, ai parenti e ai tanti amici che stamattina daranno l’addio alla loro cara, coi funerali alle 10,15 nella casa del commiato della croce verde a Reggio. La salma di ‘Mari’ sarà poi cremata a Coviolo. Per volontà dei familiari, non fiori ma eventuali offerte al Core di Reggio doveha lottato come una leonessa. "Non mi è mai piaciuto essere al centro dell’attenzione – aveva scritto sulla sua pagina facebook il 17 giugno scorso commuovendo tutti – Ma mi sembra doveroso in questo momento dove il cammino della mia vita è un po’ più in salita ringraziare. Non posso certo farlo uno per uno, perché siete davvero tantissimi, e questo mi riempie di gioia e mi da una gran carica".