Il Ministero della Guerra Sporca | la recensione del film su Prime Video

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilè una commedia d’azione ambientata durante il secondo conflitto mondiale. Ilè diretto da Guy Ritchie ed ha come protagonista un’irriconoscibile Henry Cavill. Questa la nostra. La Germania Nazista ha il pieno controllo dei mari grazie ai sorprendenti e maneggevoli U-Boot. Winston Churchill (Rory Kinnear) è preoccupato per le sortiGran Bretagna e tramite “M” (Cary Elwes), un Generale di Brigata, autorizza un’operazione non ufficiale per andare ad affondare le unità Navali di supporto ai terribili sottomarini tedeschi. Viene pertanto approntata una squadra di esperti militari condotta dal Maggiore Gus March-Phillipps (Henry Cavill), un uomo che ha sempre viaggiato al limite e che per questo motivo si trova in prigione.