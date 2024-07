Il futuro del vivaismo Incontro al Ministero per la nuova legge | Lavoriamo ai decreti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Da qualche mese il percorso che deve portare alla partenza effettiva dellasul floro, particolarmente attesa a queste latitudini, è ricco di novità e di passaggi tecnici ritenuti fondamentali per essere pronti e non perdere ulteriore tempo. È in questo senso che va inteso l’che è stato convocato ieri in via XX Settembre a Roma, sede del Masaf (dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) tra le rappresentanze della filiera florovivaistica, che ha il suo cuore a livello nazionale in provincia di Pistoia, e il sottosegretario – anche lui pistoiese – Patrizio Giacomo La Pietra (Fratelli d’Italia), che nel suo impegno istituzionale a livello governativo in questi anni si è particolarmente speso per favorire il percorso di approvazione dellaprovando a velocizzare l’iter quanto più possibile.