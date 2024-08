Il dentifricio in compresse è il beauty tip prêt-à-porter per i tuoi denti

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Negli ultimi anni, ilinha guadagnato popolarità come alternativa ecologica e pratica ai tradizionali tubetti di. Questo prodotto innovativo rappresenta una svolta nel campo dell’igiene orale, offrendo numerosi vantaggi sia per l’ambiente che per la praticità quotidiana. I classici tubetti dipossono infatti contribuire all’inquinamento ambientale per diversi motivi. In primo luogo, la maggior parte dei tubetti è realizzata in plastica non riciclabile o difficile da riciclare. Questi tubetti sono spesso composti da più strati di plastica e alluminio, che complicano il processo di riciclo. A causa di questa complessità, molti tubetti finiscono nei rifiuti generici e, di conseguenza, nelle discariche o negli oceani, contribuendo alla crescente crisi delle microplastiche.