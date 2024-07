Ferragamo e l’omaggio a Firenze | Rappresenta le radici profonde della nostra azienda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 1 agosto 2024 – Dopo aver ambientato l’ultima campagna invernale, un anno fa, tra i capolavori degli Uffizi inneggiando alle meraviglie del Rinascimento, il direttore creativo di, Maximilian Davis ha portato modelle e modelli nelle strade e tra i palazzo nobilicittà scelta da Salvatoretornando dall’America nel 1927 per installare la sua maison di moda e di lusso, con una incursione felicissima anche alla Loggia dei Lanzi per stare sempre alla grande col rapporto stile&arte. L’anno scorso il compito è toccato a Tyler Mitchell, stavolta per la campagna dell’inverno 2024-2025 scende in pista un Maestrofotografia di moda come il tedesco Juergen Teller al quale la Triennale a Milano ha dedicato una importante retrospettiva.