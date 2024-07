Commey brilla tra gli italiani in Bosnia Reggiana Boxe super nel memorial Landini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Hato il guantone reggiano Alfredal decimoMarko Bosnjak a Tramosnica (Erzegovina). Al concentramento dove si incontrano alcuni tra i migliori pugili internazionali erano stati convocati sei atleti della nostra nazionale, tra cui appunto. Il mancino terribile dellanon ha avuto gioco facile contro un pugile ucraino dalla lunga esperienza, più alto die quindi dotato di leve molto lunghe. Il nostro giovane leone ha quindi sin da subito accorciato la distanza, andando in pressing asfissiante sul gigante ucraino per tutte e tre le riprese. Un incontro spettacolare, fatto di tenacia e colpi durissimi, che ha impressionato i giudici di casa, tanto da essere premiato come “Miglior match del torneo”.