Beach il successo azzurro contro la coppia egiziana Gottardi prima gioia | Paura di nessuno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Anche Valentinaha rotto il ghiaccio olimpico, come il fidanzato Samuele Cottafava, in un’Olimpiade condivisa dacome l’altro modenese Paltrinieri con Rossella Fiamingo e poche altre eccezioni. "Samuele? Era molto contento anche lui dopo lavittoria, venivamo entrambi da due match inaugurali simili, senza essere riusciti a dare il massimo" è il racconto di una Valentina molto grintosa, capace di imprimere da subito un bel ritmo alla sua prestazione e a quella del duo in cui la ‘capitana’ di fatto è la compagna Marta Menegatti. Il 2-0 netto sullacomposta da Marwa ed Elgobashy (21-16 21-10) è stato frutto di un atteggiamento molto aggressivo sin da subito: "Una bellissima sensazione lavittoria olimpica – esordisce Valentina–.