Arquata i prossimi passi Riunione col commissario | colle da mettere in sicurezza

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un’importanteper fare il punto sullo stato della ricostruzione post terremoto 2016 si è tenuta lunedì ad, presenti ilGuido Castelli, il subGianluca Loffredo, i dirigenti Usr Marco Trovarelli e Giuseppe Laureti, oltre al sindaco Michele Franchi e al dirigente del comune diMauro Fiori. Insieme al gruppo ’e le altre’ riassumiamo i punti principali che sono stati affrontati. Per quanto riguardacapoluogo, si sta predisponendo il bando per l’affidamento lavori per il consolidamento del, il nuovo sedime di suolo, la viabilità, i sottoservizi per un importo totale di 71 milioni di euro.