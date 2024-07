Tennis Carlos Alcaraz prosegue il suo cammino alle Olimpiadi e tranquillizza sui problemi fisici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)avanza nel torneo maschile didei Giochi Olimpici di Parigi 2024 dopo aver vinto il suo match valevole per il secondo turno contro l’olandese Tallon Griekspoor. Punteggio di 6-1 7-6 per il murciano che, dopo un primo set dominato sin dal primo scambio, nel secondo ha dovuto anche salvare un set point, prima di chiudere al tie break. A questo punto lo spagnolo si prepara per il suo prossimo impegno di domani che lo vedrà in campo contro il russo Roman Safiullin negli ottavi di finale. Un incontro che, quantomeno sulla carta, appare agevole per il fresco vincitore di Roland Garros e Wimbledon, ma ci sarà un aspetto fondamentale che andrà valutato. Nel corso della sfida contro Griekspoor, infatti,ha dovuto chiamare l’intervento di un medico. La sensazione è che il numero 2 del tabellone patisse qualche problema a livello muscolare alla coscia.