Stelle in svendita Falzaresi | Fuori mercato centinaia di alberghi Va data loro un’altra vita

(Di martedì 30 luglio 2024) "I piccoli hotel non hanno più. I prezzi di quelli grandi sono crollati negli ultimi anni". Lo sa bene Andreatitolare della catena dei Club Family hotel, che negli ultimi anni ha fatto shopping diin Riviera: dal Beaurivage a Riccione, diventato Family hotel, a Le Conchiglie (sempre a Riccione) fino al Punta nord a Rimini, comprato pochi giorni fa all’asta per il 3 milioni. "Il nostro modello turistico va migliorato, anzi direi ripensato. Siamo rimasti agli anni ‘70". Soltanto a Rimini gliattualmente in vendita sono oltre un centinaio. Sorpreso? "È ormai evidente che i piccoli hotel fanno sempre più fatica a resistere sul, e gli investitori non li cercano. Reggono le strutture grandi con oltre un centinaio di camere altrimenti i margini non ci sono più.