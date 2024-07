Schianto tra autotreno e macchina | ancora un morto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA causa di un incidente che ha coinvolto un’autovettura ed un, è temporaneamente chiusa al traffico la SS 90 Bis “Delle Puglie”, al km 30,900, in entrambe le direzioni, in località Casalbore (AV). Nell’impatto è deceduta una persona. La viabilità è temporaneamente indirizzata sulla rete locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione lungo la statale nel più breve tempo possibile. Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.