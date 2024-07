Pagelle ginnastica Olimpiadi | i voti delle Fate d’argento Iorio insegna eroismo Andreoli mortifera D’Amato versione Mosè

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Lehanno conquistato la medaglianella gara a squadre femminile diartistica alledi Parigi 2024, riportando in Italia un alloro a cinque cerchi nel team event che mancava da 96 anni. Le azzurre hanno battuto Brasile, Gran Bretagna, Cina, Canada al termine di una gara serratissima e sono state superate soltanto dagli USA di Simone Biles. Di seguito lee idell’Italia nella finale a squadre dei Giochi.ITALIAARTISTICA FEMMINILE ANGELA: 9. La bresciana ha avuto l’intero palazzo sulle sue spalle per ben due volte: quando si è esibita per ultima alla trave (13.300) e quando ha eseguito in chiusura il suo esercizio al corpo libero (fantastico 13.833).