One Trading ottiene un’importante approvazione regolamentare per il trading di criptoderivati in Europa

(Di martedì 30 luglio 2024) – La prima licenza OTF concessa dalle autorità di regolamentazione olandesi porta ildi criptovalute nell’UE – Prima sede di negoziazione MiFID II per i future perpetui nell’UE – Il primo a offrire creazione di prodotti, negoziazioni, custodia e pagamenti in tempo reale per i derivati crittografici in un’unica sede regolamentata, senza la necessità di autorizzazione esterna. – Prima borsa dei derivati regolamentata inaccessibile ai clienti al dettaglio AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–One, uno scambio di cripto-asset leader in, ha ottenuto la licenza di OrganisedFacility (OTF) dall’autorità di regolamentazione del mercato finanziario olandese.