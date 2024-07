Olimpiadi 2024 rinviata la gara di triathlon | la Senna è troppo inquinata Che figuraccia di Parigi!

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 luglio 2024) Tutti i nodi prima o poi vengono al pettine e in questi giorni stanno emergendo criticità e disagi molto seri che stanno mettendo seriamente a rischio la credibilità degli organizzatori delle. Ha suscitato molte polemiche l’inaugurazione delle, non solo per le 4 ore di durata che hanno incarnato perfettamente la tipica “grandeur” francese, ma anche per una coreografia che sembra scimmiottare “L’Ultima Cena” di Leonardo da Vinci, dove Cristo viene sostituito da una donna sovrappeso circondata da queer e trans. Adesso arriva un’altra stangata per gli organizzatori, cioè la sospensione delladi, prevista oggi 30 luglio nella, decisa dal World, dal team medico, dai funzionari della città e dal Cio.