Mar Tirreno bollente | quasi 30 C Porterà grandine e mini-uragani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Pisa, 30 luglio 2024 – Non è che parlare e scrivere di caldo torrido faciliti l’arrivo di perturbazioni fresche ma almeno si sa a cosa si va incontro "e ciò che ci aspetta sono temperature superiori alla media per altri dieci giornimo, afa di notte e di mattina, un mare "tropicale" e imprevisti e improvvisi fenomeni meteo violenti tipo grandinate, con lo zero termico che sale fino a quota 4800 metri". Lo anticipa Andrea Pardini, cascinese e fondatore di Rete meteo amatori. Dopo un avvio estivo che si è fatto attendere, l’e state digrigna beffarda i denti. "Il caldo persistente, e afoso con tassi elevati di umidità - magari fosse stato un caldo torrido - continuerà a interessarci anche in questi. In molti si aspettano un "break estivo" o una "rinfrescata" dal punto di vista meteorologico, ma non sarà questo il caso.