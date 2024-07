Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 30 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di302024. Ariete Condizioni ottimali per puntare su nuovi traguardi professionali e finanziari, ricerca di nuovi alleati e soci. Quelle prospettive che si sono già viste con la Luna in Toro, oggi sono ancora più evidenti sotto la Luna in Gemelli, perfetta per tutte le questioni scritte e per gli incontri che interessano lo sviluppo della vostra azienda. Non esageriamo se parliamo di azienda, ogni Ariete possiede un patrimonio personale che cresce, non sarete magari ElonMusk, ma possedete una mente che lavora come un computer. Giorno allegro per l'amore. Toro Vi siete svegliati con la voglia d'amore, buon segnale e soprattutto una buona partenza anche per le questioni pratiche, nuovi fermenti nel lavoro.