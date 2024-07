La foto del cavalcavia con la scritta Meglio figli unici che Fratelli d’Italia è falsa

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 30 luglio 2024) Il 29 luglio 2024 su Facebook è stata pubblicata unache mostra unlungo una strada extraurbana in cui compare una grandegialla che recita «che», in riferimento al partito FDI della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo chi ha condiviso l’immagine, lasi troverebbe lungo l’«autostrada Bologna-Taranto», all’«altezza di Cesena». Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia. Nellaoriginale, pubblicata il 22 giugno 2020 da Varese News, non compare alcunasul. L’articolo parlava di lavori previsti suldell’autostrada A8, situato tra i comuni di Gazzada Schianno e Brunello, in Lombardia.