House of the Dragon 2 | nel settimo episodio c' è un enorme cambiamento rispetto al libro di George R R Martin

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 luglio 2024) Un'importante deviazionealle pagine diè stata presa dalla HBO nel corso dell'ultimoof theha finalmente presentato il suo trio diieri, di cui si è spesso parlato, nel penultimodella seconda stagione. Tuttavia, nel presentare questo avvenimento cruciale ai suoi spettatori, la HBO si è di nuovo presa delle libertà importantial materiale originale, prendendo una nuova e inattesa direzione creativa. Ricordiamo cheof theè basato sul romanzo Fuoco e sangue diR.R.. Attenzione: se non siete in pari con gli episodi dello show non proseguite nella lettura di questo articolo. Trovate gli episodi diof thesu Sky e