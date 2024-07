Forti esplosioni a Beirut Hezbollah | Israele ha colpito – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 luglio 2024) Secondo fonti vicine adha effettuato un raid in un sobborgo meridionale di. Nella zona sono state sentite delle. In giornataaveva respinto le richieste degli inviati di numerosi Paesi, tra cui gli Usa, nell’astenersi dal rispondere a un eventuale attacco israeliano come rappresaglia per i 12 bambini e adolescenti uccisi da un razzo lanciato dal Libano sabato scorso sul villaggio druso di Majdal Shams, nel Golan settentrionale. «Non ci aspettiamo un’invasione di terra israeliana, ma se dovesse succedere, siamo pronti. Se decidessero di entrare in Libano, metteremmo piede in Galilea», hanno dichiarato alcuni membri della milizia libanese ad Al Jazeera precisando che risponderà a qualsiasi «aggressione» israeliana, anche se minore.