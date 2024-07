Cosa è successo tra Benedetta Pilato ed Elisa Di Francisca alle Olimpiadi 2024 tra interviste e polemiche

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 30 luglio 2024) Polemica su Rai2 il 29 luglioper l’intervista post-gara a; la campionessa di nuoto tarantina, giunta quarta, a un centesimo dal bronzo, nei 100 ranadi Parigi, si è detta incredibilmente soddisfatta del risultato, suscitando l’incredulità dell’inviatabetta Caporale; successivamente, l’intervista è stata criticata anche daDi, ex schermitrice e ora opinionista per la Rai, rimasta a suo dire confusa dparole di. Un doppio ‘attacco’ che ha molto indispettito i social, schieratisi in massa a favore di