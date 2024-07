Audero ufficiale il Como dopo l’Inter Fabregas | Giocato al top in Italia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024)la vittoria dello scudetto con, Emilè pronto a ripartire dalil suo arrivo al club lacustre, con Cesc, allenatore, che lo ha elogiato proprio per le sue esperienze ad alti livelli nel campionatono.– Emilalaver disputato l’ultima stagione con la maglia dele aver conquistato lo scudetto, l’estremo difensore italo-indonesiano è tornato alla Sampdoria a causa del mancato riscatto da parte del club nerazzurro, che ha preferito puntare – come secondo portiere – su Josep Martinez, arrivato ufficialmente in estate dal Genoa per fare da vice a Yann Sommer a partire dalla prossima stagione.