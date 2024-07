Attività segrete e elezioni influenzate | così l' Iran vuole bloccare il ritorno di Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) L'sta utilizzandosui social media e operazioni di influenza correlate nel tentativo di indebolire la candidatura dell'ex presidente Donald. A svelare la situazione è stato un funzionario dell'intelligence statunitense, che ha redatto una valutazione aggiornata sulle minacce alledi novembre. L'intelligence statunitense ha «osservato Teheran lavorare per influenzare lepresidenziali, probabilmente perché i leaderiani vogliono evitare un risultato che ritengono potrebbe aumentare le tensioni con gli Stati Uniti», ha affermato in una nota l'Ufficio del Direttore dell'intelligence nazionale Usa. La recentedi influenzaiana si è manifestata sotto forma di «account segreti sui social media ecorrelate», ha sottolineato il funzionario in una conferenza stampa.